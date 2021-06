Sabato e domenica visite guidate (gratuite) alla mostra “Dante e Napoleone”

(red.) Sabato 5 e domenica 6 giugno visita guidata alla mostra “Dante e Napoleone. Miti fondativi nella cultura bresciana di primo Ottocento“.

Palazzo Tosio – Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere e Arti, via Tosio 12, Brescia.

Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere e Arti con Fondazione Brescia Musei celebrano due miti a 700 anni dalla morte di Dante e a 200 anni da quella di Napoleone. Oltre 80 le opere in mostra, a cura di Roberta D’Adda e Sergio Onger: dipinti, sculture, disegni, stampe e medaglie provenienti da collezioni pubbliche e private, in dialogo con il percorso permanente della casa-museo di Paolo Tosio.

Le visite, condotte dal personale dell’Ateneo di Brescia e di Fondazione Brescia Musei, sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria sul sito www.ateneo.brescia.it

Le visite della durata di 1 ora sono riservate a gruppi di massimo 10 persone e vengono attivate al raggiungimento di minimo 5 partecipanti. Punto di ritrovo è l’ingresso di Palazzo Tosio, via Tosio 12.