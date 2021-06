Dal 4 giugno, al Museo Mille Miglia, auto storiche made in Emilia

(red.) Dal 4 giugno al 10 giugno è possibile visitare gratuitamente il Museo Mille Miglia di Brescia per la mostra “Le radici del futuro, aspettando la Grande Corsa”. Saranno in esposizione, oltre alle auto del Museo, sette vetture iconiche, che rappresentano il meglio della produzione d’epoca e moderna della Motor Valley emiliano-romagnola. Ecco i modelli: Stanguellini 1100 Sport 1947, Maserati A6GCS/53 Barchetta Fantuzzi, O.S.C.A. GT 2 1600 Coupè Fissore, Lamborghini Miura P400 S, De Tomaso Pantera GT5-S, Pagani Zonda e Ferrari 330 GTC.

Lungo la storica Via Emilia, Modena è considerata una capitale mondiale dei motori; nell’arco di 60 chilometri si trovano le sedi di Ferrari, Maserati, Lamborghini, Dallara, Ducati e Pagani. Una terra di meccanici, ingegneri, battilastra, carrozzai ma soprattutto una terra con tanta professionalità e passione per il mondo delle due e quattro ruote.

Proprio a Modena ha sede Bper Banca, che a seguito di una recente operazione strategica ha ampliato il proprio insediamento in varie zone del paese, soprattutto in Lombardia, acquisendo la dimensione di terzo Gruppo bancario italiano per numero di sportelli. E con questa mostra, informa una nota, “intende rendere omaggio a un territorio, quello bresciano, che ha una realtà imprenditoriale ricca variegata e dinamica, conosciuta nel mondo anche grazie alla Mille Miglia, la più famosa corsa automobilistica del mondo”.