“Il cerchio di sabbia”: mostra inaugurata al museo Mille Miglia

(red.) È stata inaugurata ufficialmente Sabato 26 Settembre, alle ore 17, nella sede del Museo della Mille Miglia, la mostra fotografica “IL CERCHIO DI SABBIA”: primo progetto realizzato integralmente dal Fondo Il Sasso nello Stagno della Fondazione Sipec e dall’IRCCS – Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia. Al taglio del nastro sono intervenuti: LAURA CASTELLETTI, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Brescia; DONATELLA ALBINI, consigliere comunale con delega alla Sanità; MARIA BUSSOLATI BONERA, componente CdA del Museo della Mille Miglia; GIUSEPPE ROSSI, psichiatra dell’IRCCS-Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli; ALFREDO GHIROLDI, consigliere Fondazione Sipec; GUIDO UGGERI, arteterapista, curatore della mostra.

In esposizione 20 opere di pazienti e operatori, documentate da un sapiente occhio fotografico, che restituiscono le tracce impresse nel cerchio di sabbia ricreato in quei giorni drammatici nel cortile dell’istituto di via Pilastroni, a esprimere sentimenti e pensieri che, attraverso il canale artistico, si vestono di nuova vita e bellezza.

La mostra, ad ingresso gratuito, è visitabile tutti i giorni, dal Martedì alla Domenica, con orario 10-16.