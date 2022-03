Operaio schiacciato da muletto, tragedia a Castel Goffredo

(red.) Incidente mortale nella giornata di oggi, lunedì 28 marzo, a Castel Goffredo (Mantova), sul confine con la provincia di Brescia. Intorno alle 14,15, un operaio impegnato in un cantiere edile in via San Apollonio, è morto sul colpo dopo essere stato schiacciato da un muletto in movimento. La dinamica della tragedia è al vaglio dei carabinieri, giunti sul posto insieme con i vigili del fuoco e i tecnici della medicina del lavoro dell’Ats. Vano l’arrivo dell’elisoccorso e dell’ambulanza.