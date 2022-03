Tragedia nel piazzale della Iro di Odolo, camionista muore schiacciato

(red.) Infortunio mortale nella giornata di oggi, giovedì 24 marzo, a Odolo, in Valsabbia. Un camionista austriaco di 50 anni, in coda nel piazzale della Iro in via Brescia 12 per il carico-scarico merci, è morto schiacciato da un altro mezzo in transito. La tragedia è avvenuta intorno alle 14,30. I contorni dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri, giunti sul posto insieme con i vigili del fuoco e i tecnici della medicina del lavoro. Inutile l’intervento dell’elisoccorso: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del camionista.