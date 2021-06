Tragedia sul lavoro, cade nella tromba dell’ascensore e muore

Ennesima tragedia sul lavoro nel Bresciano. Un uomo di 50 anni è morto a causa di un infortunio avvenuto questo pomeriggio in via Conicchio 48, a Brescia, nella periferia nord della città, sul confine con Bovezzo. La vittima, secondo una prima ricostruzione, è precipitato nella tromba dell’ascensore nel palazzo in cui stava lavorando. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del decesso.

Sul posto sanitari, vigili del fuoco, polizia e tecnici della medicina del lavoro.