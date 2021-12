Provaglio, mobilità verde con la postazione di car sharing

(red.) “Uniamo il Lago di Garda, la Franciacorta e il Lago d’Iseo e con la mobilità verde, diamo altro spazio alla sostenibilità intesa non come parole ma con i fatti”.

Il sindaco di Provaglio d’Iseo, Vincenzo Simonini, commenta così l’accordo tra l’Amministrazione Comunale e Garda Uno per l’apertura della nuova stazione di car sharing. Quattro sono già quelle attivate sul Garda a Peschiera, Desenzano, Padenghe e Salò nel processo di sviluppo di Eway che sono integrate da oltre una ventina di stazioni di ricarica nei comuni litoranei ed in quelli dell’entroterra.

“E’ un primo passo – aggiunge il primo cittadino – cui ne seguiranno altri con i quali vogliamo fare la nostra piccola parte nel nuovo quadro di riferimento globale per l’impegno nazionale e internazionale, teso a trovare soluzioni comuni alle grandi sfide del pianeta, tra le quali ci sono i cambiamenti climatici e il degrado dell’ambiente”.

L’arrivo di Eway a Provaglio d’Iseo sarà suggellato dalla cerimonia di inaugurazione in programma per la vigilia di Natale: si tratta di un progetto che guarda alla comunità locale da un lato ed al turismo della Franciacorta e del lago d’Iseo dall’altro, due diverse tipologie di utenti che potranno contare su una flotta composta da due Renault Zoe, azzurre a motore integralmente elettrico.

“Siamo orgogliosi di poter dimostrare che i nuovi modelli di car sharing Eway proposti da Garda Uno sono adatti anche a centri di piccole dimensioni come il nostro – afferma Giancarlo Dolfini, Assessore con delega alla mobilità – “e di poter offrire ai nostri cittadini la comodità di disporre di un autoveicolo elettrico per le proprie esigenze di mobilità”.

Nel corso della cerimonia, prevista per le 11 presso via Sebina in prossimità di piazza Portici, il personale di Garda Uno sarà a disposizione per rispondere alle domande dei presenti su un progetto che testimonia la volontà dell’Amministrazione Comunale, e con essa di Garda Uno, di sviluppare la mobilità sostenibile anche nelle terre dell’Ovest Bresciano.

Per maggiori informazioni sulla mobilità elettrica di Garda Uno è possibile visitare il sito web eway-sharing.com