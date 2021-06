Andare in vacanza in treno, due Frecciarossa da Brescia verso la Romagna

(red.) Gli italiani (e i bresciani) stanno prenotando in massa le vacanze estive e su questo fronte anche i mezzi pubblici vengono in aiuto per muoversi verso le città d’arte e le mete di villeggiatura. Ieri, mercoledì 9 giugno, Trenitalia ha presentato il nuovo orario estivo che partirà domenica 13, anche con una serie di nuovi servizi che vedono al centro, su alcune tratte, anche la nostra città di Brescia. In particolare, si parla dei viaggi con cui raggiungere la riviera adriatica. Da domenica saranno attivati due nuovi Frecciarossa giornalieri per collegare Brescia, Milano e Ancona.

Nei dettagli, la partenza sarà da Brescia alle 6,12 e da Milano alle 7,05 con arrivo ad Ancona alle 10,13. Al ritorno, la ripartenza da Ancona alle 19.19, l’arrivo a Milano alle 22,25 e a Brescia alle 23,18. Questi due treni effettuano fermate anche a Bologna Centrale, Rimini, Riccione e Pesaro. Alle stesse località adriatiche si può arrivare anche da Bolzano, Trento e Verona. Sempre da domenica 13 giugno partirà anche l’orario estivo delle corse di Trenord con il lancio del nuovo treno Caravaggio lungo la linea Milano-Brescia-Verona.