Fine scuola, dal 9 giugno nuovo orario di servizio dei trasporti

(red.) Tra pochi giorni, martedì 8 giugno, sarà l’ultimo giorno delle lezioni scolastiche anche in provincia di Brescia e così il servizio di trasporto degli autobus e metropolitana aggiorna i propri orari di funzionamento. Brescia Mobilità dà notizia del fatto che da mercoledì 9 giugno e fino a domenica 12 settembre (quando riprenderà il nuovo anno scolastico), la metropolitana e gli autobus seguiranno l’orario estivo. La metropolitana (in servizio tutti i giorni dalle 5 a mezzanotte) seguirà l’orario feriale non scolastico dal lunedì al sabato, quello festivo ogni domenica e in occasione delle festività. Per il servizio di autobus dal lunedì al venerdì sarà attivo il servizio estivo feriale, il sabato quello estivo ridotto e la domenica quello estivo festivo. Tutte le informazioni sugli orari e le frequenze sono disponibili sul sito internet www.bresciamobilita.it.