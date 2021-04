Linea ferroviaria Brescia-Edolo, in arrivo una fermata anche al Violino

(red.) Nell’ambito della riqualificazione della linea ferroviaria della Valcamonica Brescia-Edolo, ci sarà anche una fermata al Violino. Era la richiesta proveniente dal Comune di Brescia e accettata da Ferrovienord. Nella giornata di ieri, mercoledì 28 aprile, in commissione Viabilità in Loggia l’assessore alla Mobilità Federico Manzoni ha presentato il progetto definitivo e i cui lavori dovrebbero iniziare nel 2023 per durare circa otto mesi.

La fermata sarà accessibile da via Re Rotari e il progetto di riqualificazione prevede il transito in contemporanea di due treni ogni 15 minuti da Brescia a Castegnato nei prossimi anni, con corse ogni 30 minuti da Brescia a Iseo e ogni ora fino a Edolo. Sulla prima parte di questa operazione sono stati stanziati quasi 40 milioni di euro tra Comune, Stato e Regione Lombardia serviti anche per sistemare la stazione di Borgo San Giovanni.

Ma per arrivare a una viabilità completa si dovrà mettere mano anche al raddoppio dei binari alle stazioni di Castegnato, Bornato-Calino e Borgonato. Successivamente si punterà sul raddoppio dei binari dal Mella alla Mandolossa e un’area di interscambio a Passirano. In ogni caso, serviranno più corse dei treni e per le quali si adeguerà il contratto di servizio con Trenord.