Trasporto pubblico locale, dal Pirellone 56 milioni di euro a Brescia

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 15 febbraio, la Giunta regionale lombarda ha stanziato oltre 629 milioni di euro per garantire il funzionamento del trasporto pubblico locale tra bus, tram, metro e di competenza delle Agenzie del Tpl. Di questi, per il 2021, 406 milioni derivano dal Fondo nazionale trasporti (Fnt) e il resto, pari a oltre 218 milioni, da risorse regionali. Questo è quanto prevede una delibera approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi.

Il provvedimento include anche 5 milioni di euro di risorse regionali sul 2023 per le aree montane e a domanda debole. “I destinatari dei finanziamenti sono le Agenzie del Tpl che hanno la competenza per la programmazione del servizio. Da parte nostra – dice l’assessore Terzi – confermiamo l’impegno per il trasporto pubblico locale: siamo la Regione che più di ogni altra finanzia il Tpl, integrando le risorse che provengono dal Fnt”.

Per quanto riguarda le risorse per il 2021, l’agenzia del trasporto pubblico locale di Brescia riceverà oltre 56 milioni di euro, di cui oltre 19 milioni di risorse regionali. Dal punto di vista dei 5 milioni di euro di risorse regionali come ulteriore sostegno per i servizi Tpl nelle aree montane e a domanda debole per il 2023, Brescia incasserà circa un milione di euro.