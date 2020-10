Giornata di disagi per i passeggeri sul treno Brescia-Milano

(red.) E’ stata una vera e propria odissea, l’ennesima, quella che ieri mattina, mercoledì 14 ottobre, ha coinvolto diversi passeggeri di un treno diretto a Milano. Dell’accaduto – non è una novità – dà notizia il Giornale di Brescia segnalando come diversi passeggeri si trovassero alla stazione di Brescia per prendere il regionale di Trenord 2096 con partenza alle 5,52.

Tuttavia, l’altoparlante ha avvisato che il treno sarebbe partito da Rovato e non da Brescia e quindi gli utenti hanno dovuto attendere un altro convoglio diretto a Bergamo. Tuttavia, dopo essere saliti a Rovato sul treno verso Milano, a Romano di Lombardia è stato costretto a fermarsi circa mezz’ora, sembra a causa di un guasto e infine a Treviglio, nella bergamasca, con l’annuncio che il mezzo non sarebbe arrivato a Milano Centrale ma a Lambrate.

Di fronte a questi disservizi, la compagnia regionale ha sottolineato che ci sono lavori in corso di notte da parte di Rfi per il rinnovo dei binari tra Treviglio e Romano e che probabilmente si sono allungati fino all’alba.