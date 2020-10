Mercato auto: i modelli più venduti e i vantaggi del Km 0

(red.) A livello globale il momento economico non è dei più floridi, e anche il settore automobilistico sta attraversando un periodo di particolare difficoltà dettato dall’emergenza sanitaria. Il 2020 costituisce un anno totalmente anomalo in cui le vendite di veicoli hanno registrato cali importanti, con un segnale positivo però dettato dalla ripresa che si è vista ad agosto.

Andiamo ad approfondire quindi alcuni dati del settore, per poi concentrarci sui vantaggi delle vetture a km 0.



La ripresa del mercato automotive

Il bilancio complessivo del mercato auto in questi primi otto mesi del 2020 parla chiaro: il numero totale di immatricolazioni registrate dall’inizio dell’anno è di 815.365, ben il 38% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 in cui invece le auto immatricolate erano state 1.331.674.

Una tendenza sicuramente preoccupante, ma che è riuscita a invertire la rotta già ad agosto: la differenza tra il numero di immatricolazioni nel 2020 e nel 2019 si è infatti decisamente assottigliata nell’ottavo mese dell’anno, arrivando solo al meno 0,5%.

Andando poi ad esaminare i modelli più venduti in base alla tipologia, nel segmento A delle citycar spopola la Fiat Panda, seguita a distanza dalla Fiat 500 e ancor più lontane da Toyota Aygo, Volkswagen Up! e Hyundai I10. Nel segmento B invece, cioè quello delle compatte – che rappresenta sempre una fetta importante del mercato – guida la classifica la Lancia Ypsilon, che stacca Renault Clio, Citroen C3, Dacia Sandero e Opel Corsa. Il segmento C (medie compatte, Suv e crossover) è capitanato in Italia dalla Fiat 500X, seguita dalla Jeep Renegade e dalla Volkswagen T-Roc. Tra i grandi Suv e crossover del segmento D la fanno da padrone Volkswagen Tiguan, Audi Q3 e BMW X1, mentre il segmento E dei modelli di lusso è guidato dalla Mercedes Gle, seguita da Audi A6 e BMW Serie 5. Infine, nel segmento F delle auto sportive troviamo la Porsche 911, che stacca Maserati Ghibli e Porsche Panamera.

Le auto a km 0

Se come visto finora il mercato automotive è in ripresa, va detto che per chi stesse cercando una nuova vettura oggi accanto al mercato del nuovo c’è anche quello delle automobili Km 0, in cui spesso si trovano ottime occasioni.

Queste automobili sono già immatricolate e quindi solo tecnicamente usate, ma in realtà dal punto di vista meccanico sono del tutto equiparabili a mezzi nuovi di zecca vista che la soglia di utilizzo deve essere inferiore ai 100 km. Oggi inoltre è possibile scegliere questa tipologia di vetture utilizzando un servizio come automobile.it, ad esempio, che permette di cercare auto km0 a Brescia e in provincia, così da poter trovare l’auto perfetta per le proprie esigenze nelle vicinanze.

Di norma, quelle a km 0 sono vetture da esposizione che hanno passato la parte iniziale della propria vita in concessionaria o in rimessa, in attesa di essere acquistate. Tra i vantaggi ci sono un risparmio economico che arriva anche al 45% del prezzo da nuova, l’immediata visibilità e disponibilità del mezzo in questione e le condizioni pari al nuovo; d’altra parte bisogna ricordare che non si potrà personalizzare la propria vettura e che avrà una svalutazione di poco superiore al normale visto il passaggio di proprietà.

Insomma, il settore auto si sta rialzando e, se si vuole approfittare di questo momento propizio, il mercato delle auto a km 0 può costituire un’opportunità certamente interessante.