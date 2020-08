Marone e Pisogne, riapre la ciclabile verso Toline dopo la frana

(red.) Da questo tratto si ammira uno dei panorami più suggestivi della provincia di Brescia, con vista sul lago d’Iseo. Si parla della pista ciclopedonale Vello-Toline che era rimasta monca nel tratto a salire verso Pisogne dopo che alcuni pezzi di pietra si erano distaccati dalla galleria Trentapassi e finendo sull’asfalto. La notizia positiva è che il tratto in questi giorni intorno a mercoledì 12 agosto è stato riaperto agli appassionati podisti e ciclisti che potranno tornare a muoversi nell’interessa del percorso, dalla frazione di Marone fino a quella di Pisogne.

Proprio il Comune di Pisogne ha messo in campo 15 mila euro con cui nel corso di una settimana si è messo mano ai lavori di messa in sicurezza. Ma non è tutto, perché i due Comuni interessati, insieme alla Comunità montana del Sebino, stanno progettando di migliorare la ciclabile, puntando ad allargarla per consentire una maggiore separazione e quindi un migliore transito ai pedoni e ciclisti.