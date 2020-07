Tpl “salvo”, da Centropadane 2,3 milioni per la Provincia di Brescia

(red.) Il trasporto pubblico locale bresciano, soprattutto in vista del ritorno a scuola in presenza a settembre, dovrebbe essere salvo. Nelle settimane precedenti a lunedì 20 luglio il presidente dell’Agenzia del Tpl Claudio Bragaglio aveva più volte sollevato l’allarme del fatto che, senza le consuete risorse della Provincia, il servizio sarebbe stato a rischio. Nei giorni precedenti a lunedì, però, Centropadane di cui il Broletto detiene il 23% delle quote ha deliberato di emettere 10 milioni di euro da distribuire ai propri soci in questo periodo drammatico anche a livello economico e per le casse degli enti pubblici.

Di conseguenza, dal gruppo che attualmente gestisce la Cremona-Mantova e di cui è in programma un progetto per la realizzazione dell’autostrada Stradivaria, arriverà un dividendo straordinario. Di questi 10 milioni, 4 saranno distribuiti entro luglio e il resto tra settembre e ottobre.

Quindi 2,3 milioni per il Broletto, poco più di un milione per il Comune di Brescia e 840 mila euro per la Camera di Commercio. E proprio i 2,3 milioni destinati alla Provincia rappresentano una somma fondamentale per continuare a garantire il trasporto pubblico locale a partire da settembre con il ritorno a scuola e che era messo a serio rischio.