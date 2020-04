Coronavirus, a Pasqua e Pasquetta niente bus extraurbani

(red.) I passeggeri dei mezzi pubblici sono sempre di meno considerando le disposizioni sanitarie in corso per il virus che prevedono di restare a casa e quindi c’è chi preferisce l’auto per recarsi al supermercato, al lavoro o altri casi di estrema necessità. Di conseguenza la richiesta degli autobus è sempre minore e per questo motivo in provincia di Brescia si è decisa un’ulteriore riduzione delle corse.

In particolare, domenica 12 aprile di Pasqua e lunedì 13 di Pasquetta l’intero servizio extraurbano verrà cancellato. Quindi, niente mezzi tra la città e il resto della provincia, anche verso il mantovano. Gli unici mezzi attivi saranno i bus cittadini di Brescia Trasporti disponibili mezza giornata a Pasqua e il servizio festivo invernale per Pasquetta.

La riduzione delle corse come era già prevista da giorni in questo periodo di emergenza è stata quindi prorogata, ma non si escludono nuove riduzioni del servizio. E nel frattempo, con vista al periodo post-virus, anche gli autobus potrebbero subire delle modifiche strutturali per favorire il distanziamento sociale tra i passeggeri.