Coronavirus, così cambia il trasporto pubblico a Brescia

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 14 marzo si è svolto un incontro in video conferenza tra la Regione Lombardia e i rappresentanti delle agenzie di trasporto pubblico locale per rimodulare il servizio alla luce delle esigenze connesse al coronavirus. Una situazione che riguarda anche il bresciano visto che da lunedì 16 marzo fino al 3 aprile il trasporto pubblico in città e in provincia sarà ridotto al minimo.

In particolare, sarà disponibile il 40% degli autobus urbani ed extraurbani e quelli in superficie seguiranno il programma festivo con corse al mattino e collegamenti con l’area industriale Girelli e più corse nelle ore di punta per evitare affollamenti. Per quanto riguarda i mezzi extraurbani, fino al 3 aprile si seguirà il piano che di solito viene applicato in agosto. Questa la nota del Comune di Brescia.

“Si informa che – in base alle decisioni assunte a livello nazionale e regionale – a partire da lunedì 16 marzo e fino a venerdì 3 aprile metro e bus ridurranno il proprio livello di servizio nell’area urbana di Brescia. A partire da lunedì 16 marzo, sia la metropolitana sia i bus anticiperanno la chiusura del servizio alle ore 23 in tutti i giorni della settimana. Per il servizio bus le frequenze di passaggio di tutte le linee (ad eccezione della linea 18 Piazzale Beccaria/Iveco-Castellini, che sarà sospesa) saranno analoghe a quelle dell’orario festivo, salvo alcuni potenziamenti nella fascia oraria mattutina.

La linea 15 Mompiano-Noce/Girelli limiterà il proprio percorso al capolinea di Noce, ma un servizio navetta dedicato garantirà il collegamento con la zona industriale Girelli. Per quanto concerne la metropolitana, verrà ridotta la frequenza sia nei giorni feriali, con passaggi ogni 6-8 minuti nell’orario di punta della mattina e ogni 10 minuti nel resto della giornata, sia nei giorni festivi, con passaggi ogni 10 minuti per tutta la giornata (già a partire dal 15 marzo). Per tutti i dettagli su corse e orari si consiglia di di consultare Bresciapp! e la sezione dedicata del sito di Brescia Mobilità.

Per ulteriori informazioni si invita a contattare il servizio di Customer Care aziendale – attivo regolarmente tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle 22.00 – chiamando il numero 0303061200, scrivendo via WhatsApp al numero 3426566207 o via mail a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Gruppo Brescia Mobilità e Metro Brescia su Facebook e Twitter”.

Si riduce anche il trasporto ferroviario di Trenord con una corsa all’ora tra Milano e Brescia. Collegamenti ridotti al minimo anche tra Montisola, Sulzano e Sale Marasino. Potranno restare operativi taxi e noleggio con conducente con tutte le misure di protezione del caso e possibili anche consegne a domicilio.