Mobilità

Incidente ferroviario Lodi, sciopero di due ore dalle 12 alle 14

Possibili disagi in Lombardia (e Brescia) per i pendolari. L'astensione dal lavoro per rispetto dopo l'incidente.

Più informazioni su incidente lodi

incidente lodi sciopero treni









(red.) Tra le 12 e le 14 di oggi, venerdì 7 febbraio, ma già da questa mattina e fino alle 17 potrebbero esserci dei disagi al trasporto ferroviario lombardo e nazionale a causa di uno sciopero proclamato dai sindacati dopo il grave incidente ferroviario di ieri mattina, giovedì, nel lodigiano e in cui hanno perso la vita due macchinisti. “Alcune organizzazioni sindacali, nel ribadire la vicinanza e il cordoglio ai familiari delle vittime dell’incidente avvenuto che ha coinvolto il treno 9595 sulla linea AV Milano Bologna, hanno proclamato uno sciopero nazionale di 2 ore del personale del trasporto ferroviario di persone e merci, dell’Infrastruttura e dei servizi in appalto di pulizia di ristorazione e di accompagnamento treni dalle 12,01 alle 14” si legge in una nota di Trenord. Non sono interessate le fasce orarie di garanzia e saranno previsti regolarmente i treni che abbiano arrivo alla destinazione finale entro le 13. Possibili ripercussioni si potranno verificare anche a conclusione dello sciopero. Una nota che segue quella di Trenitalia per uno sciopero dei dipendenti del Gruppo FS Italiane in corso dalle 9 alle 17 e proclamato da alcune sigle sindacali.