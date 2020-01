Brescia, stazione treni in tilt un’ora per un guasto alla linea

(red.) Quello di ieri, martedì 14 gennaio, è stato un pomeriggio di passione alla stazione ferroviaria di Brescia tra treni che non potevano partire e altri che invece non potevano arrivare. Tutta colpa di un guasto alla linea avvenuto intorno alle 15,30 per un cavo tranciato da un convoglio. Subito i tecnici sono intervenuti sul posto per piazzare nel minore tempo possibile un bypass con cui sorvolare il problema e consentire di nuovo il traffico ferroviario.

Per fortuna i disagi si sono risolti in poco meno di un’ora e così i treni in partenza e arrivo allo scalo bresciano a quella determinata ora, dopo le 16, hanno riscontrato solo alcuni minuti di ritardo. Molti passeggeri e pendolari sono rimasti assiepati lungo le banchine sperando che quel messaggio luminoso di mancato traffico per un guasto si risolvesse il prima possibile.

Dalle 16,30 la circolazione è ripresa regolarmente, ma tra i pendolari che avrebbero dovuto raggiungere le loro destinazioni in orario serpeggiava della rassegnazione e dello scontento per l’ennesimo disagio parlando di viaggi sui treni.