Parcheggio col Telepass, altre tre aree di sosta a Brescia

(red.) A Brescia si prosegue lungo la strada delle facilitazioni tra mobilità e parcheggi nelle aree di sosta a pagamento nelle strutture. E a proposito di queste ultime, si è registrato un vero e proprio boom di accessi nel 2019 con il Telepass alle aree di Vittoria, Stazione e piazza Arnaldo che sono abilitate a riconoscere il dispositivo. Un sistema molto semplice, esattamente come succede in autostrada, che evita di dover fare la coda e cercare le monete da inserire nelle colonnine.

Un successo – un automobilista su tre ha usato il Telepass per accedere nel 2019 – che ha portato Brescia Mobilità ad allargare l’agevolazione anche ad altri parcheggi. Dalla fine dell’anno, infatti, si può usare il dispositivo anche per sostare ai parcheggi in struttura a Ospedale Nord, Fossa Bagni e Palagiustizia. Nell’anno appena trascorso sono stati 90 mila gli utenti che hanno scelto questa offerta e ora il servizio è stato ampliato.

Chi intende parcheggiare nelle sei aree di sosta – Vittoria, Stazione, Arnaldo, Ospedale Nord, Fossa Bagni e Palagiustizia – potrà percorrere la via abilitata al Telepass ed entrare e uscire senza problemi. E il pagamento sarà registrato direttamente dal dispositivo. La stessa soluzione consentirà ai residenti a Brescia di pagare la sosta con lo sconto.