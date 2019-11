Bus, autostazione via Solferino unica per due settimane

(red.) Studenti e pendolari che sabato 30 novembre saliranno sugli autobus extraurbani di Brescia e provincia dovranno arrivare o ripartire dall’autostazione di via Solferino, in città. Infatti, proprio sabato scatta la seconda fase di una sperimentazione avviata lo scorso 6 ottobre per rendere la stazione degli autobus di via Solferino l’unico terminal rispetto al secondo alla tettoia della Sia-Arriva. I tecnici lo chiamano “stress test” quello realizzato dalla Sia e dal Comune di Brescia per testare la possibilità di un unico approdo e un solo punto di partenza per tutte le linee extraurbane.

Con la prima fase, alcuni mezzi sono stati spostati in via Solferino e altri verso la tettoia della Sia. Ma da sabato fino a metà dicembre tutti gli autobus extraurbani partiranno e fermeranno all’autostazione di via Solferino come capolinea. Da lunedì 16 dicembre, invece, tornerà tutto come prima con i due punti di accesso e fermata dei mezzi, ma il risultato del test darà delle indicazioni.

La Loggia, infatti, intende avviare dall’estate 2020 i primi lavori di riqualificazione della zona, compresa via Togni, per concluderli entro la fine del mandato nel 2023. E da settembre 2020, quindi, l’unica autostazione potrebbe essere quella di via Solferino. In queste due settimane di sperimentazione ci saranno anche delle modifiche alla viabilità e ai parcheggi.