1000 Miglia, a Vesco-Salvinelli la prima tappa

Brescia. La coppia Vesco-Salvinelli su Alfa Romeo 6C 1750 si aggiudica la prima tappa della 40esima edizione della Milla Miglia, partita da Brescia alle 13,30 di mercoledì e diretta a Cervia- Milano Marittima.

Al secondo posto si sono classificati Gamberini-Ceccardi su Fiat 514 Mm, in terza posizione Aliverti-Valente alla guida di un’altra Alfa Romeo 6C 1750. A seguire: Erejomovich-Llanos, Scapolo-Scapolo , Turelli-Turelli , Belometti-Bergomi, Nobis-Loperfido, Sisti-Gualandi, Cibaldi-Costa e in decima posizione Di Pietra-Di Pietra.

L’edizione numero 40 della “corsa più bella del mondo”, come la ribattezzò Enzo Ferrari, ha preso ufficialmente il via nella tarda mattinata di mercoledì, dopo il rito della punzonatura e la tradizionale passerella di vip e partecipanti in piazza Vittoria per dirigersi poi verso il Garda (Salò, Desenzano, Sirmione le località toccate) quindi rotta verso il Parco Sigurtà nel Veronese, e quindi il passaggio a Mantova e Ferrara , Comacchio e l’arrivo a Cervia-Milano Marittima.

Questo giovedì la seconda tappa con direzione Roma: partenza all’alba per gli oltre 400 equipaggi che approderanno in serata invia Veneto. Queste le tappe odierne: Forlì (con sosta per un primo controllo timbro di giornata), quindi San Marino, Urbino, Gubbio, Passignano sul Trasimeno e, dopo un pranzo ristoratore, ripartenza per Magione, Norcia e Terni fino all’approdo nella Capitale.