Mille Miglia, uno speciale annullo filatelico di Poste Italiane

Brescia. Anche quest’anno Poste Italiane parteciperà al tradizionale appuntamento con la rievocazione storica della Mille Miglia a Brescia, la corsa su strada più celebre di ogni tempo.

Martedì 14giugno dalle 14 alle 19.30 e mercoledì 15 giugno dalle 8.30 alle 14, in piazza della Vittoria a Brescia, sarà allestito uno spazio filatelico temporaneo presso il quale sarà possibile ottenere l’annullo della corrispondenza con i timbri creati per l’occasione.

Presso lo Spazio Filatelico sarà inoltre disponibile la cartolina filatelica dedicata, edita da Poste Italiane in tiratura limitata di 1000 esemplari.

Alla cartolina sarà abbinato il francobollo dedicato alla Mille Miglia, emesso nel 2009.

Il timbro di forma ovale riproduce il logo della 1000 Miglia mentre nella corona viene riportata la celebre descrizione “la corsa più bella del mondo”, slogan identitario di una delle indiscusse manifestazioni di corsa su strada più celebri di ogni tempo.

Per l’occasione sarà disponibile anche il folder filatelico dedicato alla 1000 Miglia nel 2019.

Per i collezionisti e gli appassionati saranno inoltre disponibili tutte le più recenti emissioni di francobolli con tematiche attinenti alla manifestazione, acquistabili insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, libri e raccoglitori per collezionisti.

L’annullo speciale, dopo l’utilizzo sarà depositato presso lo Sportello Filatelico dell’ufficio postale di Brescia Centro per i centoventi giorni successivi, per soddisfare le richieste di bollatura che perverranno dai collezionisti.

A conclusione del servizio il piastrino filatelico sarà depositato presso il Museo storico della Comunicazione di Roma.