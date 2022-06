Brescia, Sonny Colbrelli apripista alla 40esima Mille Miglia

Brescia. Alla Mille Miglia edizione 2022 ci sarà anche Sonny Colbrelli, il ciclista bresciano trionfatore alla alla Parigi-Rubaix nel 2021, colpito da malore al termine della prima tappa del Giro di Catalogna, in Spagna, a Sant Felie de Guixols lo scorso marzo.

L’atleta 31enne, corridore della Bahrain Victorious, sottoposto a successivi accertamenti, è stato poi operato e gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, è stato invitato a fare da apripista alla “corsa più bella del mondo, in partenza da Brescia mercoledì 15 giugno.

Sarà a bordo dell’ “Auto 1000”, che guiderà la carovana di vetture, insieme con l’attore Giorgio Pasotti e coprirà la prima tappa Brescia- Cervia- Milano Marittima. Poi sarà costretto ad assentarsi a causa di alcuni appuntamenti medici ma conta di essere presente alla premiazione finale di sabato sera.

Colbrelli, oltre alla passione per le due ruote che gli ha portato grandi successi e soddisfazioni, è un amante del rombo dei motori ed ha accolto con entusiasmo l’invito degli organizzatori.

La corsa rossa prenderà il via con il rito della punzonatura delle auto storiche, a partire da martedì, al Villaggio Mille Miglia allestito in piazza Vittoria, dalle 10 alle 20: un’occasione per vedere da vicino i pezzi da collezione su quattro ruote. Proseguirà poi nella mattinata di mercoledì, dalle 8 alle 12, mentre la partenza della gara di regolarità è fissata per le 13,30, da viale Venezia.

In gara oltre quattrocento vetture, molti gli equipaggi stranieri.

Dopo le tappe di Cervia-Milano Marittima, Roma e Parma, la corsa si concluderà sabato 18 giugno passando per Bergamo, simbolo di gemellaggio che vedrà le due città unite nel progetto Capitale Italiana della Cultura 2023. L’arrivo delle vetture a Brescia è previsto dalle 16.30 in via Caprera dove alle 21 è in programma la cerimonia di premiazione.

In occasione della manifestazione la viabilità cittadina subirà alcune modifiche che potete trovare a questo link.