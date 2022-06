Mille Miglia, “Vetrina internazionale per la città di Salò”

Salò. Sono passati ben 95 anni da quel 26 Marzo del 1927, quando prese il via la prima 1000 Miglia e questa mitica corsa continua ad attrarre un numero sempre maggiore di appassionati di tutto il mondo, sono infatti circa 400 le auto storiche che, nell’edizione 2022, si misureranno nella più famosa gara di regolarità, provenienti da oltre 30 Nazioni di vari Continenti, tutte costruite fra il 1927 e il 1957.

Per quattro giorni, fra il 15 e il 18 giugno, Brescia e la sua provincia saranno sotto i riflettori.

Mercoledì 15 giugno, dopo aver superato le verifiche sportive e tecniche, dopo aver ricevuto il road-book e il numero da applicare e previa punzonatura della vettura i piloti potranno finalmente lanciarsi nella gara. Il percorso, lungo appunto circa mille miglia, passa dalla Capitale e ritorna a Brescia.

Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale di Salò, nella giornata di mercoledì 15 giugno la carovana della 1000 miglia, dalle 14.30 alle 17 transiterà tra le Vie della cittadina gardesana percorrendo una porzione del lungolago per poi proseguire nel settecentesco centro storico ed in particolare in Via Butturini e Via San Carlo, l’anello della “Fossa” ed in fine “Le Zette” in memoria dello storico “Circuito del Garda” di cui quest’anno ricorre il centenario più uno.

«Un evento straordinario che consentirà ai quasi 400 equipaggi di ammirare la nostra città nella sua interezza. Un grande momento di promozione per Salò, per il suo paesaggio e per gli esercizi commerciali» affermano Nicola Tranquilli, Presidente ProLoco Città di Salò, e Andrea Maggioni, Presidente Salò Promotion – Associazione Commercianti.

«Il giornalista Giuseppe Tonelli su La Stampa nel marzo 1927 definì la 1000 miglia come “qualcosa di non definito, di fuori dal naturale, che ricorda le vecchie fiabe che da ragazzi ascoltavamo avidamente, storie di fate, di maghi dagli stivali, di orizzonti sconfinati. 1000 Miglia: suggestiva frase che indica oggi il progresso dei mezzi e l’audacia degli uomini. Corsa pazza, estenuante, senza soste, per campagne e città, sui monti e in riva al mare, di giorno e di notte. Nastri stradali che si snodano sotto le rombanti macchine, occhi che non si chiudono nel sonno, volti che non tremano, piloti dai nervi d’acciaio”» sottolineano Tranquilli e Maggioni.

«In occasione della edizione 2021 sono affluite in città migliaia di persone e vi sono tutte le condizioni perché anche quest’anno il passaggio di 1000 miglia sia un successo. Alla luce di quanto sopra la Proloco cittadina e l’Associazione Commercianti sono ben consapevoli dell’importanza che rivestono le singole attività commerciali al fine della riuscita dell’evento. Una città addobbata a tema 1000 miglia e con i negozi aperti durante il passaggio degli equipaggi sarà il miglior ricordo che Salò e tutti noi potremmo lasciare agli equipaggi provenienti da ogni parte del mondo. La 1000 miglia oggi è il passato che incontra il futuro nell’affascinante cornice di Salò» concludono Tranquilli e Maggioni.