Brescia, parte la 40esima Mille Miglia: cambia la viabilità

Brescia. Prenderà il via mercoledì 15 giugno, alle 13.30 da viale Venezia a Brescia, la 40esima edizione della Mille miglia, la “Corsa più bella del mondo”, che quest’anno tornerà al percorso tradizionale attraversando l’Italia in senso orario.

Dopo le tappe di Cervia-Milano Marittima, Roma e Parma, la corsa si concluderà sabato 18 giugno passando per Bergamo, simbolo di gemellaggio che vedrà le due città unite nel progetto Capitale Italiana della Cultura 2023. L’arrivo delle vetture a Brescia è previsto dalle 16.30 in via Caprera dove alle 21 è in programma la cerimonia di premiazione.

In occasione della manifestazione la viabilità cittadina subirà alcune modifiche che potete trovare a questo link .