(red.) #La1000Miglianonsiferma. E’ stato usato un hashtag da social network, come se ne vedono diversi a livello nazionale e partendo da Milano, per presentare la nuova edizione della rievocazione della “corsa più bella del mondo” riservata alle auto storiche. In un momento in cui il turismo è in ginocchio a causa dell’epidemia da Coronavirus, da Brescia tentano un primo rilancio illustrando i dettagli della rassegna. Di solito il lancio avveniva dal Salone dell’Auto di Ginevra, ma visto l’annullamento a causa dell’emergenza sanitaria, la presentazione è avvenuta ieri, mercoledì 4 marzo, a porte chiuse e in diretta streaming da palazzo Loggia a Brescia.

A illustrare l’edizione sono stati il presidente dell’Aci Brescia Aldo Bonomi, il sindaco Emilio Del Bono e il presidente della 1000 Miglia Srl Franco Gussalli Beretta. La corsa si terrà dal 13 al 16 maggio e prevede quattro tappe sempre sul percorso Brescia-Roma e ritorno e con passaggi da Cervia a Parma. Tra le novità, la cena nella prima tappa a Ferrara, il transito da Amatrice colpita dal terremoto nel 2016, poi Viterbo, Viareggio e l’arrivo con passaggio dalla piazza Duomo di Milano. E in vista del ritorno della statua della Vittoria Alata a Brescia dopo il restauro a Firenze, come logo della corsa è stato disegnato un “abbraccio” tra la statua e la freccia della corsa.

Aldilà della rassegna motoristica, già dal 10 maggio inizieranno le iniziative in città e che vedranno la Mille Miglia come elemento dominante. Saranno 400 le vetture in gara e solo 1 su 3 gli equipaggi italiani, mentre gli altri arriveranno da 33 Paesi nel mondo. A livello sportivo tra i marchi più presenti ci sarà Alfa Romeo che quest’anno celebra 110 anni, mentre tra i partecipanti potrebbe dividersi la coppia bresciana Andrea Vesco-Andrea Guerini che nel 2019 è arrivata seconda in classifica.

A proposito della Vittoria Alata, attualmente all’opificio delle Pietre Dure di Firenze, a giugno ci sarà il ritorno e il ricollocamento nel Capitolium. Ad aprile è in programma la mostra su Juan Navarro Baldeweg sul nuovo allestimento nel tempio, a maggio una mostra fotografica di Alfred Seiland e da giugno una serie di altre iniziative che sfoceranno nel 2021. Dalla presentazione di ieri della Mille Miglia è emerso anche il percorso di avvio della candidatura come patrimonio dell’Unesco.