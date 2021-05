Metropolitana, immagini in tempo reale dalle tlc di tutti i convogli

(red.) Tra la fine di questo 2021 e l’inizio del prossimo anno 2022 ogni azione all’interno di tutti i diciotto treni della metropolitana di Brescia potrà essere vista in tempo reale da parte della centrale operativa. E ovviamente questo non può fare altro che incrementare il servizio di videosorveglianza. E’ una delle prossime novità per quanto riguarda l’infrastruttura grazie a una variazione in bilancio approvata in Loggia.

Un progetto da 1,2 milioni di euro che fanno parte dei 4 milioni già stanziati dal Ministero delle Infrastrutture. E per quanto riguarda la videosorveglianza, le immagini non solo degli interni ed esterni delle stazioni come già accade, ma anche all’interno di tutti i convogli saranno in tempo reale per poter intervenire in caso di sicurezza. Oltre a questo, sarà migliorata anche l’illuminazione per evitare l’accensione inutile e gli sprechi.