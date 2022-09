Brescia. Dopo un venerdì con bel tempo ma con tendenza ad aumento dell’instabilità nel pomeriggio-sera sulle zone alpine, specie orientali (area Adamello),con l’arrivo di brevi temporali e temperature comprese tra i 20°C e i 30°C, la tendenza meteo nel fine settimana sul bresciano annuncia una netta e virata.

Cosa succederà? Sabato un brusco ingresso di un fronte freddo dal nord-Europa, associato al transito di rovesci e temporali sui settori centro-orientali della Lombardia tra notte e mattino, porteràcieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Valori in picchiata nella colonnina di mercurio: 20°C la massima, 14°C la minima.

Domenica torna il sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 10°C.