Brescia. Sabato 13 agosto è una giornata caratterizzata da ampie schiarite in gran parte del Centro-Nord, ma con temperature in calo al Nord nei valori minimi. Domenica 14 agosto, invece, con l’allontanarsi della perturbazione e l’espansione di un promontorio anticiclonico, la giornata trascorrerà con condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese con caldo in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna. Insisterà qualche locale annuvolamento all’estremo Sud e sulla Sicilia mentre nel pomeriggio si conferma un aumento della nuvolosità in Piemonte e Valle d’Aosta con dei brevi rovesci sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo nei valori massimi in tutta l’Italia con locali punte di 34-35 gradi nelle zone di pianura di Emilia e Veneto.

Lunedì di Ferragosto si fa più probabile l’arrivo di una debole perturbazione proveniente dalla Francia che riporterà nubi e qualche rovescio o temporale sparso al Nord-Ovest, sulle Alpi orientali e in Toscana. Un po’ di nuvole raggiungeranno anche il resto del Nord, tranne le coste adriatiche. Sulle altre regioni il tempo sarà soleggiato, a parte qualche velatura al Centro e in Sardegna e con temperature in aumento specialmente al Sud e nelle Isole. I valori massimi sono previsti invece in calo nelle zone interessate dall’instabilità, quindi in particolare al Nord-Ovest.

La tendenza per i giorni successivi vede ad oggi il ritorno di condizioni di tempo stabile in tutto il Paese nella giornata di martedì 16 agosto e la possibilità di un’ulteriore espansione dell’Anticiclone nord africano verso il Centro-Sud e le Isole, associato ad una decisa intensificazione del caldo con valori termici di nuovo anomali.