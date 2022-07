Contro l’afa, bere molta acqua e docce fresche, aspettando lunedì

Brescia. Questa domenica 3 luglio 2022 si prospetta un’altra giornata soleggiata e molto calda con temperature massime attorno a 32° sulla fascia pedemontana e fino a 36° sulla pianura, dove si avranno condizioni di afa con forte disagio da calore. Secondo alcune previsioni in città la temperatura percepita potrebbe avvicinarsi ai 40 gradi. L’ondata di caldo africano ha portato l’ozono alle stelle e i medici consigliano di bere molto e fare qualche rapida doccia per rinfrescarsi.

Sono 20 le città da bollino rosso, due in meno rispetto a sabato. Sono Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.

Tuttavia Caronte, l’anticiclone africano che ha provocato le temperature caldissime di questi giorni, potrebbe presto cedere il passo ai temporali in alcune parti del nord Italia, che tornerebbero a respirare. Da lunedì sera infatti al Nord è prevista una copertura nuvolosa in rapido aumento sulle aree alpine, prealpine e pedemontane con rovesci e temporali associati in estensione anche verso le zone pianeggianti della Lombardia e dell’ovest Veneto.