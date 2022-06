Brescia. Dopo il maltempo che ha colpito (nuovamente) il bresciano domenica pomeriggio, lasciando una scia di ingenti danni al suo passaggio, cosa attende la città e la provincia nei prossimi giorni?

Lunedì sarà una giornata caratterizzata dal sole e non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C.

Si tratta però di una breve tregua perchè già martedì è previsto l’arrivo di una perturbazione he porta cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi.

Si tratta di un nuovo impulso instabile dalla Francia che determina un aumento dell’instabilità. Rischio di temporali già dalla notte specie sui settori alpini, prealpini e pedemontani, in giornata più coinvolti tutti i settori, anche le basse pianure. Temperature in lieve calo.

Migliora poi nel pomeriggio con cieli poco nuvolosi in serata. La colonnina di mercurio registrerà una massima di 27°C, la minima sarà di 20°C.

Mercoledì permangono condizioni di instabilità con cieli in prevalenza poco nuvolosi e nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Temperature comprese tra 29°e 17°C.

Migliora poi da giovedì con lieve e e progressivo aumento dei valori e cieli sgombri o poco nuvolosi. Una situazione che permarrà fino al prossimo settimana.