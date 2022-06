Brescia. Giornata tipicamente estiva sulla Lombardia, con bel tempo prevalente salvo velature di passaggio e qualche piovasco pomeridiano sulle vette alpine. Temperature oltre i 30°C con clima afoso. Venti deboli a regime di brezza.

A Brescia è previsto un sabato con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 18°C. I venti al mattino assenti da Nordovest, al pomeriggio deboli da Ovest-Sudovest. Il caldo sarà intensificato dalla presenza di afa.

Domenica, invece, giunge un impulso atlantico che determina un aumento dell’instabilità. Avvio di giornata asciutto e in prevalenza soleggiato in pianura, formazione di rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in estensione alle pianure a partire da Ovest dal tardo pomeriggio. Clima meno calo dalla sera.

A Brescia cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C.