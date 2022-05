Brescia. L’anticiclone nordafricano “Hannibal” sta facendo sentire i suoi effetti sull’Italia e, anche, nel bresciano, con temperature molto sopra le medie stagionali ed un caldo torrido più consono alla stagione estiva.

Il caldo anomalo permarrà anche nel prossimo fine settimana, ma, dalla prossima situazione la situazione meteorologica è destinata a cambiare, con l’arrivo di un fronte più freddo dal Nord Europa che, limitatamente alle regioni settentrionali, porterà un abbassamento repentino delle temperature e che potrebbe creare anche situazioni di allerta meteo per grandinate o bombe d’acqua.

Per quanto riguarda invece il week end in arrivo, sul bresciano sono attese giornate molto calde, con temperature fino a 35 °C., specialmente in pianura.

Sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 19°C, con allerta per una situazione di afa. Analoga situazione domenica, con una temperatura massima registrata di 34°C, ed una minima di 22°C.