Brescia. Anche nel fine settimana il tempo in Lombardia si conferma variabile tipico primaverile, con occasione per piovaschi soprattutto sulle zone montuose ma occasionalmente anche sulle pianure. Le previsioni di 3bmeteo.

GIOVEDI’: Da Nord si avvicina un modesto nucleo instabile che, attraversando il Nord-Italia, mantiene condizioni di instabilità specie sui monti dove sono attesi acquazzoni sparsi. Anche le pianure potrebbero vedere qualche fenomeno, localmente temporalesco specie in serata. Clima gradevole, leggero calo delle temperature massime.

VENERDI’: Correnti più umide meridionali determinano una copertura nuvolosa diffusa su tutta la regione, con precipitazioni più che altro di debole intensità sulle basse pianure. Asciutto al mattino sui rilievi alpini, con fenomeni a carattere sparso nelle ore pomeridiane. Temperature massime in diminuzione.

SABATO: Una blanda circolazione ciclonica continua a coinvolgere anche la Lombardia. Permangono condizioni di lieve instabilità, con nubi sparse in aumento nelle ore pomeridiane, quando potranno verificarsi dei rovesci di pioggia, localmente a carattere temporalesco, a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. Fenomeni in locale sconfinamento sulle alte pianure nel pomeriggio e in serata. Temperature in lieve aumento.

DOMENICA: una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico su basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; su basse pianure orientali e Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle Prealpi occidentali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; su Orobie e Alpi Retiche nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2500 metri.