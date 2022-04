Brescia. Domenica 1 maggio tempo variabile con locali rovesci e temporali specie al Centronord, ma non mancheranno anche parentesi soleggiate. L’alta pressione è in fase di indebolimento e questo determina un weekend del 1 maggio in parte instabile su alcune regioni d’Italia. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega “sabato prime locali piogge o rovesci interesseranno in modo sparso le Alpi per poi estendersi entro fine giornata a pianure lombardo-piemontesi e Liguria; ancora in prevalenza stabile e soleggiato sul resto della Penisola.

Domenica 1 maggio tempo spiccatamente variabile al Centronord, con nubi irregolari associate ad acquazzoni o temporali sparsi più probabili su Triveneto, Lombardia orientale, Emilia Romagna, Toscana interna, Umbria, Marche, occasionalmente anche tra Lazio e Abruzzo. Qualche pioggia potrà interessare pure l’estremo Sud e in particolare Sicilia, medio-bassa Calabria, Salento”.

Lo scenario per la settimana dal 2 all’8 maggio prevede ancora una moderata instabilità provocata dagli anticicloni che avranno i loro massimi sull’Atlantico e faranno arrivare masse d’aria fresca dal Nord Europa