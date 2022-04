Brescia. Cosa ci attende per questa settimana a livello meteorologico? A Brescia sarà una giornata all’insegna della instabilità sui rilievi e a tratti anche sulle vicine pianure con rovesci sparsi alternati a schiarite. Condizioni generalmente più stabili sulle basse pianure salvo per qualche locale rovescio a fine giornata, più probabile sui settori orientali della regione, anche a carattere temporalesco. Clima primaverile, temperature massime gradevoli comprese tra 18 e 21°C. Ventilazione debole.

L’aumento della pressione atmosferica favorisce un graduale ripristino di condizioni di tempo più stabile e soleggiato su gran parte della Lombardia; da segnalare solo qualche nuvola sparsa in pianura al mattino e addensamenti pomeridiani sui rilievi ma con basso rischio di fenomeni. Temperature in aumento. Venti deboli.

Mercoledì, a Brescia, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata i valori nella colonnina di mercurio saranno compresi tra 22° e 12°C. I venti al mattino moderati e da Est, al pomeriggio deboli da Sudest.

Giovedì un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile anche se con nubi irregolari tra Prealpi e pianure per l’ingresso di correnti più fresche da Est. Clima gradevole, tipico del periodo primaverile.

A Brescia cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3204m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì condizioni anticicloniche favoriscono una giornata stabile e in prevalenza soleggiata in Lombardia. Qualche addensamento sui rilievi con tendenza verso sera a un aumento della nuvolosità. Clima gradevole, tipico del periodo.