Brescia. Da venerdì 22 aprile al nord tempo instabile con piogge diffuse fino al mattino; poi parziale miglioramento a partire dal Nordovest. Temperature stabili, massime tra 15 e 18.

Al centro invece maltempo sulle regioni adriatiche con piogge e rovesci in attenuazione serale. Variabilità sulle tirreniche e sulla Sardegna con piogge intermittenti in esaurimento in serata. Neve in Appennino dai 1900 metri. Temperature stabili, massime tra 15 e 18.

Al sud tempo instabile con piogge intermittenti, qualche temporale sul versante tirrenico. Temperature in calo, massime tra 14 e 19.

Sabato al nord il tempo peggiora al Nordovest con piogge e rovesci in estensione al Nordest entro sera e neve dai 1800 metri. Temperature stabili, massime tra 15 e 20.

Al centro tempo stabile e in gran parte soleggiato durante la giornata, ma entro la serata tende a peggiorare sulla Toscana con l’arrivo di qualche pioggia o rovescio sparso. Temperature in aumento, massime tra 18 e 21.

Tempo stabile anche al sud, in prevalenza soleggiato, salvo temporanea variabilità sulle tirreniche peninsulari. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 20.

Domenica 24 una perturbazione atlantica continua ad interessare il nord con rovesci temporaleschi a carattere sparso su tutte le regioni; nevicate diffuse sulle Alpi sopra 1400 metri. Maltempo anche su Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo. Più asciutto e soleggiato sul resto del Paese.

Per lunedì 25 aprile si prevede pressione sempre piuttosto debole sulle regioni settentrionali con precipitazioni a carattere sparso, localmente temporalesche, su tutte le regioni. Fiocchi di neve a 1700 metri sull’arco alpino

L’instabilità tende poi a spostarsi verso le regioni centrali entro metà giornata, interessando così anche Toscana, Umbria e Marche. Sul resto del Paese, invece, tempo soleggiato e asciutto.