Brescia. Dopo una settimana caratterizzata dalla presenza di un campo di alta pressione africana e dall’influenza seppur marginale di un vortice di bassa pressione mediterraneo, il weekend di Pasqua e la giornata di Pasquetta vedranno la progressiva discesa verso la Penisola di una saccatura di matrice scandinava.

Torna il freddo, dunque, anche sul bresciano, con qualche condizione di instabilità passeggera, soprattutto nella giornata di sabato, con possibili piogge.

Il tempo sarà sostanzialmente discreto per le regioni settentrionali e quelle tirreniche che resterebbero maggiormente protette dal campo di alta pressione a ovest dell’Europa. Atteso anche il ritorno della neve in Appennino nella giornata di Pasquetta.

Giovedì, sul bresciano, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, senza precipitazioni e con temperature comprese tra 11°C e 24°C.

Venerdì sarà una giornata con il sole e temperature miti, comprese tra 14°Ce 24°C.

Sabato invece arriva un po’ di pioggia: la giornata si presenta con cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio (previsti 4mm di pioggia). Durante la giornata la colonnina di mercurio si attesterà tra i 14°C e i 21°C.

Il giorno di Pasqua, domenica, nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma calano i valori delle temperature che avranno una massima di 18°C ed una minima di 10°C.

Lunedì di Pasquetta, il giorno tradizionalmente scelto per le scampagnate e per le passeggiate in montagna sarà sostanzialmente nuvoloso, ma senza precipitazioni e con un lieve calo termico nei valori minimi, con temperature tra i 5 °C ed i 20 °C.