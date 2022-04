(red.) Dopo la perturbazione gelida che ha portato anche nel bresciano piogge e neve, la situazione meteorologica è destinata a cambiare nuovamente: nei primi giorni della nuova settimana aumenterà gradualmente la stabilità atmosferica, grazie a un progressivo rialzo della pressione atmosferica e al definitivo allontanamento della perturbazione del primo fine settimana di aprile.

Quindi lunedì 4 aprile ultime piogge residue, più che altro concentrate al Sud e Isole, e martedì tempo bello in quasi tutta Italia; anche le temperature risaliranno rapidamente verso valori normali per il periodo. Tra mercoledì e giovedì però è molto probabile il passaggio di una debole perturbazione che, proveniente dalla Penisola Iberica, attraverserà prima la Sardegna e poi anche il Centro-Sud, dove riporterà nuvole e qualche pioggia.

Lunedì nuvole in tutta Italia, a alternate a sprazzi di tempo bello, specie al Centro-Nord. Nel corso del giorno piogge, per lo più deboli e isolate, su regioni meridionali, zone interne dell’Abruzzo e Alta Lombardia; qualche nevicata sulle zone appenniniche oltre 1200 metri. Temperature massime in generale aumento, ma ancora al di sotto della norma, specie al Centro-Nord e Sardegna. Venti moderati da est su Ionio e attorno alle Isole, per lo più deboli altrove.

Martedì nuvole residue al Sud, ma in generale senza piogge. Bel tempo nel resto d’Italia, con appena qualche temporaneo annuvolamento su zone alpine, Friuli e Sardegna. Temperature massime ovunque in sensibile aumento e vicine ai valori medi stagionali.

A Brescia sarà un lunedì caratterizzato da nuvolosità di passaggio, temperatura minima 6°C, massima 12°C. Nubi sparse al mattino e al pomeriggio, bel tempo alla sera.

Durante la giornata di martedì 5 aprile la temperatura massima sarà di 15°C, mentre la minima sarà di 2°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio deboli provenienti da Ovest, deboli da Sud-Est alla sera.