(red.) A Brescia, un venerdì con nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata e tendenza ad ampie schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1960m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 19 marzo sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, senza piogge. Durante la giornata la colonnina di mercurio registrerà valori compresi tra 15°C e 7°C.

Una situazione analoga anche domenica, con cieli in prevalenza poco nuvolosi ed una tendenza alla variabilità dal pomeriggio, ma senza precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C.