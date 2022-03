(red.) Come sarà il tempo nel prossimo fine settimana a Brescia e provincia? Dopo un venerdì caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite, con temperature comprese tra 5°C e 10°C, sabato si apre con cieli molto nuvolosi in graduale dissoluzione diurna fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, senza piogge. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

Domenica si presenta con variabilità nelle ore centrali della giornata e valori nella colonnina di mercurio compresi tra 2°C e 12°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.