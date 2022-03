(red.) Cosa ci aspetta, a livello meteorologico, nel bresciano, per questo fine settimana, il primo del mese di marzo?

Dopo un venerdì con nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, senza piogge, e con temperature comprese tra 6°C e 11°C, sabato continuerà ad essere caratterizzato da nuvolosità al mattino, con schiarite nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni.

Durante la giornata di sabato i valori nella colonnina di mercurio saranno compresi tra 4°C (valore minimo) e 11°C (la massima). I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica ancora nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, sempre senza piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.