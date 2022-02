(red.) Dopo alcuni giorni in cui il maltempo (ed il calo delle temperature) hanno colpito anche il Bresciano, si annuncia il ritorno del bel tempo, con sole splendente e valori miti nella colonnina di mercurio.

A Brescia un martedì di sole e temperature comprese tra 7°C e 16°C, caratterizzata però da venti intensi per tutta la giornata, in attenuazione nelle ore serali.

Mercoledì analoga situazione meteorologica, con temperatura massima di 15°C e minima di 4°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì si affaccia una leggera velatura, con cielo parzialmente nuvoloso per l’intera giornata, ma senza piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C.

Venerdì cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale (previsti 8mm di pioggia). Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C. Allerta meteo per il vento.