(red.) A Brescia si prospetta un fine settimana caratterizzato da cieli per lo più nuvolosi e, nella giornata di sabato, anche rovesci.

Venerdì giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, i venti al mattino deboli da Est-Sudest, al pomeriggio deboli da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato sono annunciate piogge, precedute da cieli cieli molto nuvolosi al mattino. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Durante la giornata la colonnina di mercurio registrerà temperature comprese tra 13 e 7°C.

Domenica tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C.