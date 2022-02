(red.) L’annunciata perturbazione di San Valentino è arrivata anche nel Bresciano dove, martedì mattina, pioggia e nevischio hanno fatto la loro comparsa sa in città sia in provincia. Più abbondante lo stato di neve caduto in Maddalena, incorniciata da un candido manto.

Per quanto riguarda l’evoluzione della situazione meteorologica nei prossimi giorni, dopo una giornata di piogge, anche intense, mercoledì 16 febbraio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, e senza precipitazioni.

Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1340m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Giovedì 17 miglioramento generale, con il ritorno del bel tempo e sole splendente per l’intera giornata. I valori della colonnina di mercurio si attestano tra un valore massimo di 17°C ed una minima di 2°C. Analoga situazione quella di venerdì 18 febbraio con l’alta pressione a farla da padrone e un po’ di nebbia nelle ore mattutine e serali. Temperature miti.