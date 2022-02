(red.) A Brescia un venerdì con cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato invece torna il sole splendente che brillerà per l’intera giornata. I valori nella colonnina di mercurio saranno compresi tra un massimo di 13°C, e un minimo di 2°C.

Domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C.

Dalla prossima settimana, invece, è atteso un brusco cambiamento della situazione climatica con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà una breve finestra di maltempo caratterizzata da piogge e da neve.