(red.) Cambio di passo nella situazione meteorologica italian e sul bresciano, con l’arrivo della cosiddetta “perturbazione di San Valentino” che porterà sulla Penisola un brusco ritorno a condizioni invernali, diversamente dal bel tempo che dominando in questi ultimi giorni.

L’arrivo di una sostanziosa perturbazione atlantica, come conferma 3bmeteo.com porterà piogge al Nord proprio nel giorno di San Valentino, con precipitazioni a tratti anche abbondanti inizialmente sul Nordovest, in successiva estensione al Nordest. Piogge e rovesci avanzeranno contestualmente sul medio versante tirrenico, per poi interessare in modo sparso anche il resto d’Italia entro martedì 15. Il tutto accompagnato da un deciso rinforzo dei venti dapprima di Scirocco e Ponente, poi di Maestrale e Tramontana.

Al Nord inoltre l’aria sarà sufficientemente fredda da favorire nevicate a quote basse su tutte le Alpi, ma fino in collina sul Nordovest, con fiocchi in pianura tra basso Piemonte, sudovest Lombardia e l’entroterra ligure. Neve anche sull’Appennino.

Dopo il passaggio di questa perturbazione l’alta pressione tornerà sulla scena italiana, con ultime piogge mercoledì e poi situazione di stabilità.