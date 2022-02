(red.) Dopo le nuvole e la nebbia che hanno caratterizzato il fine settimana appena concluso, tornano il sole e le giornate serene nel Bresciano.

Lunedì 7 febbraio sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle 14 e sarà di 12°C, la minima di 2°C alle ore 23. I venti saranno moderati da Nord-Ovest sia al mattino che al pomeriggio, alla sera deboli provenienti da Nord-Ovest.

Martedì 8 febbraio giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Durante la giornata la colonnina di mercurio si attesterà su valori compresi tra -1°C e 10°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Ovest, al pomeriggio deboli provenienti da Ovest.

Mercoledì 9 febbraio un’altra giornata all’insegna del bel tempo, con temperature in lieve salita, tra 0°C e 12°C. In serata qualche velatura me che non porterà piogge.

Giovedì un cambio di rotta con cielo parzialmente nuvoloso, ma un aumento sensibile dei valori minimi nelle colonnina di mercurio, tra 5°C e 10°C. Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto al mattino, nubi sparse al pomeriggio ed in prevalenza coperto alla sera.