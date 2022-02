(red.) Le belle giornate di sole sembrano essersi prese una pausa, per lasciare spazio, invece, a nuvole e nebbia.

Questo, almeno, quello che annunciano le previsioni meteo per il fine settimana nel Bresciano.

Venerdì giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, con una temperatura massima di 9°C, la minima, invece, di 5°C . I venti deboli da Ovest-Sud-Ovest soffieranno per tutto il giorno con intensità di circa 6km/h. La visibilità più ridotta alle ore 23 e sarà di 1150m.

Sabato 5 febbraio sarà una giornata all’insegna della nebbia estesa. I valori della colonnina di mercurio saranno compresi tra 9°C e 6°C. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Nord-Nord-Ovest, deboli da Sud-Sud-Est al pomeriggio e quindi ancora deboli provenienti da Nord-Est in serata.

Domenica 6 febbraio sarà una giornata con nubi sparse (senza pioggia) e con temperature comprese tra 3°C e 8°C.